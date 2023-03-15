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Общество

Молодежная организация «Движение первых» появилась в Пыталово

Открытие первичной организации общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» состоялось на базе Дома детского творчества в Пыталово. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

Фото: здесь и далее газета «Наша жизнь»

Перед собравшимися выступила руководитель регионального отделения «Движения первых» Екатерина Родина. Она отметила, что РДДМ будет стремиться к объединению с другими общественными организациями района. «Мы будем стремиться к объединению, но тем не менее нам очень важен тот опыт, который вы накопили», — пояснила она.

Екатерина Родина вручила сертификат об открытии первичного отделения директору ДДТ Оксане Михайловой и передала самым активным участникам организации памятные значки с надписью «Будь первым на Псковщине».

Со словами поздравления выступила заместитель главы администрации Пыталовского района Полина Рубченя. К её пожеланиям присоединилась начальник отдела образования Виктория Быкова. «Появляется такая масштабная организация, объединяющая различные общественные организации. Желаю всем участникам этого движения быть первыми не только на словах, но и на деле», — пожелала она.

Также главный специалист Молодежного центра Алла Бирюлева выразила надежду, что создание такой организации, как «Движение первых», поможет объединить силы различных организаций для достижения единой, общей цели. По ее словам, чем больше аудитория, тем выше результат.

Ранее сообщалось, что 35 отделений «Движения первых» открыли в Псковской области.

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