304 упаковки антибиотиков обнаружили псковские таможенники в обшивке фуры

15:28, 15 марта 2023, ПАИ

304 упаковки антибиотиков обнаружили псковские таможенники в обшивке фуры, пересекавшей российско-латвийскую границу в Убылинке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При осмотре транспортного средства на рентгене обнаружились затемнения, характерные для скрытого от контроля товара. Таможенный досмотр подтвердил предположения таможенников. Из-под обшивки сотрудники таможни извлекли из тайника 20 пачек сигарет марки Winston с акцизными марками Российской Федерации и 304 упаковки с антибиотиками, лекарственными препаратами антиоксидантного, противовоспалительного, болеутоляющего действия. Общий вес упаковок с лекарственными средствами превысил 2 кг.

В отношении гражданина Латвии возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов), назначена товароведческая экспертиза.