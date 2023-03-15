Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

304 упаковки антибиотиков обнаружили псковские таможенники в обшивке фуры

304 упаковки антибиотиков обнаружили псковские таможенники в обшивке фуры, пересекавшей российско-латвийскую границу в Убылинке. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При осмотре транспортного средства на рентгене обнаружились затемнения, характерные для скрытого от контроля товара. Таможенный досмотр подтвердил предположения таможенников. Из-под обшивки сотрудники таможни извлекли из тайника 20 пачек сигарет марки Winston с акцизными марками Российской Федерации и 304 упаковки с антибиотиками, лекарственными препаратами антиоксидантного, противовоспалительного, болеутоляющего действия. Общий вес упаковок с лекарственными средствами превысил 2 кг.

В отношении гражданина Латвии возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов), назначена товароведческая экспертиза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 марта 2023

В Пыталово из-за замыкания в автомобиле загорелся гараж
15 марта 2023

Два пожара из-за короткого замыкания произошло в Псковской области
15 марта 2023

В Псковском районе мужчина зарезал свою жену
14 марта 2023

Из канализационных люков в Печорах бьют фонтаны
14 марта 2023

Псковская область готова к сезонным природным явлениям
14 марта 2023

Псковича осудят за избиение работника управляющей компании
14 марта 2023

Протокол за незаконную рыбалку составили на жителя Бежаниц
14 марта 2023

До шести лет тюрьмы грозит великолучанину за кражи и хранение пороха

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...