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Общество

Большинству псковичей все равно, какого пола их начальник - опрос

Большинству псковичей все равно, какого пола их начальник, — такую позицию разделяет 75% мужчин и 72% женщин, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Видеть своим шефом представителя сильного пола предпочли бы 20% мужчин и 19% женщин. Работать с начальником-женщиной хотели бы 5% мужчин и 8% женщин.

Тех, кому легче сработаться с руководителем-мужчиной, больше среди опрошенных старше 45 лет (35% среди мужчин и 26% среди женщин). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. хотят видеть своим руководителем представителя сильного пола чаще тех, кто зарабатывает меньше. Предпочитающих трудиться под началом женщины больше всего среди девушек до 24 лет (16%).

Среди представителей традиционных мужских профессий желание работать с руководителем-женщиной чаще всего выражают курьеры (16% среди мужчин), водители (14%), и менеджеры по продажам (12%), а с руководителем-мужчиной — инженерно-технические работники (39% среди мужчин) и системные администраторы (36%).

В профессиях, где большинство составляют женщины, желающих трудиться под началом женщины больше всего среди операторов call-центра (20% среди женщин) и дизайнеров (26%), тогда как с начальником-мужчиной — среди маркетологов (51% среди женщин), главных бухгалтеров (43%) и диспетчеров (40%).

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