Михаил Ведерников посетил котельную Опочецкого района
Мазутную котельную №1 посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Опочецком районе. В настоящее время глава региона находится в муниципалитете с рабочим визитом, передает корреспондент ПАИ.
Михаил Ведерников ознакомился с выполненными работами по замене котла. В прошлом году на его приобретение по поручению губернатора было выделено 5,8 миллионов рублей, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Также надлежащее качество установленного котла оценил директор МУП Опочецкого района «Теплоресурс», он выразил благодарность главе региона от населения Опочецкого района.
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