Михаил Ведерников посетил котельную Опочецкого района

16:28, 15 марта 2023, ПАИ

Мазутную котельную №1 посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Опочецком районе. В настоящее время глава региона находится в муниципалитете с рабочим визитом, передает корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников ознакомился с выполненными работами по замене котла. В прошлом году на его приобретение по поручению губернатора было выделено 5,8 миллионов рублей, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Также надлежащее качество установленного котла оценил директор МУП Опочецкого района «Теплоресурс», он выразил благодарность главе региона от населения Опочецкого района.