Псковский психолог назвала причины женской измены

09:52, 16 марта 2023, ПАИ

Измена чаще приемлема для женщин, которые хотят отомстить своему партнеру или вызвать у него чувство ревности, сказала практикующий психолог из Пскова Софья Мажар в интервью ПАИ.

«Не всегда можно понять, почему партнер изменяет, – отметила психолог. – Хотя это второй вопрос, который всплывает в голове человека, узнавшего о неверности. Первый: «Как он мог? Как он мог так со мной поступить». Третий вопрос, который возникает в голове: «Прощать измену или нет».

Специалист считает, что саму измену нельзя ни простить, ни забыть, но можно простить партнера, который совершил «проступок».

Далее она советует ответить себе на вопрос: выбираем ли мы партнера второй раз и готовы ли мы с ним строить новые отношения. «К старым отношениям вернуться не получится. Старые отношения зашли в тупик, и именно поэтому это случилось. Жизнь после измены никогда не будет прежней. Отношения супругов тоже», – заметила специалист.

В современной культуре, по ее словам, распространен миф о том, что в измене мужчины практически всегда виновата женщина – якобы «она чего-то недодала неверному супругу».

«Женских измен сейчас тоже много. Если опереться на западную статистику, то их количество растет прямо пропорционально росту уровня жизни и финансовой независимости женщин. Женщина способна на измену из ревности. Банально, но женщине необходимы внимание и забота, мужчина часто занят на работе и ее не слышит. Роман на стороне нужен, чтобы вновь почувствовать себя женщиной. Сейчас чаще всего флирт на стороне начинается с переписки в соцсетях или мессенджерах. Появляется тот, кто ее слышит, понимает, пишет ласковое «Доброе утро», спрашивает «Надела ли ты шапку? Как ты сегодня спала?» и т. д.», – рассказала психолог.

Второй причиной измены она назвала месть. Например, если женщина накопила много обид и претензий к партнеру, то она решается на измену, чтобы сравнять счеты.

Отличительная особенность женской измены от мужской – это то, что женщина свою измену лучше скрывает, маскирует, продумывает детали, продолжила Софья Мажар. «Мужчины редко могут простить измену своей супруге. Он оказывается в крайне сложной и болезненной ситуации. Мысли о том, что жена занималась сексом с другим мужчиной, сводят с ума, не дают покоя, лишают сна и аппетита. Мощнейший удар наносится по мужской самооценке и чувству собственного достоинства, ранит самолюбие. Некоторые измены превращаются в любовный треугольник и могут длиться годами, когда все друг про друга уже знают, но никто не готов/не хочет выходить из «игры», – рассказала психолог.

«Один из мифов, что измена – это только если был секс. Но ранить и травмировать может откровенная интимная переписка в соцсетях или мессенджерах. Это так называемая эмоциональная или виртуальная измена. Она уводит из пары интимность и доверие. Часть времени уже принадлежит другому. Знаете, такое ощущение, что партнёры вместе, но не рядом. И это чувствуется. Ощущение, что что-то не так, а что – не понятно. Ведь измены не было», – добавила эксперт.

На самом деле такие измены самые опасные для браков, ведь ни один партнер не сможет противостоять некоему фантазийному образу по ту сторону экрана, заметила она.

«Не всякая измена приводит к разводу. Но любая измена разрушает прежние отношения, брак же при этом можно сохранить, изменив те отношения, которые привели к неверности», – заключила Софья Мажар.