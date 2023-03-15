Пьяный водитель протаранил мачту освещения на Инженерной улице в Пскове
ДТП произошло в Пскове на улице Инженерной, у дома №102, об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
35-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2111, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на мачту освещения.
В результате ДТП водитель оказался зажат в автомобиле. Был деблокирован с помощью гидравлического инструмента прибывшими спасателями и передан бригаде скорой помощи для госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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