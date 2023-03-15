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Происшествия

Пьяный водитель протаранил мачту освещения на Инженерной улице в Пскове

ДТП произошло в Пскове на улице Инженерной, у дома №102, об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Пскове
    Фото: ПАИ

35-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2111, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на мачту освещения.   

В результате ДТП водитель оказался зажат в автомобиле. Был деблокирован с помощью гидравлического инструмента прибывшими спасателями и передан бригаде скорой помощи для госпитализации. 

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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