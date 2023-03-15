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Происшествия

Пскович до смерти избил брата-эпилептика

В Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Пскова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 17 августа 2022 года обвиняемый находился вместе с братом, за которым требовался уход: родственник страдал от приступов эпилепсии. Из-за общей усталости мужчина вспылил и избил больного брата.
 
Пытаясь уйти от ответственности, мужчина заявил, что травмы погибший получил во время припадка. Но после общения со специалистом-полиграфологом сознался в содеянном и подал заявление о явке с повинной.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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