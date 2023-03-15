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Общество

В Пыталово определилась «Мисс Колледж – 2023»

Фото Марии Осиповой

Сегодня в Пыталовском филиале Островского многопрофильного колледжа прошло знаменательное событие — конкурс «Мисс колледж – 2023». Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

В этом году попробовать свои силы решили семь конкурсанток. Отметим сразу, что жюри было нелегко оценивать участниц на протяжении всех этапов конкурса. Претенденток на звание оценивали представители Молодёжного центра, Дома детского творчества, Островского военкомата, малого бизнеса.

Девушкам предстояло пройти пять испытаний. Первый этап — визитная карточка: необходимо было представить себя гостям и жюри. Второй этап — дефиле, тут пояснения излишни. Третий этап — интеллектуальный конкурс: на нём участницы отвечали на вопросы и дополняли философские изречения. Четвёртый этап — художественная самодеятельность: девушки вышли и станцевали, а некоторые даже разыграли сценки под выбранную ими музыку. И пятый конкурс — «Модельер»: девушкам необходимо было предстать перед гостями и жюри в нарядах в стиле 80-х годов прошлого века.

Пока девушки готовились к каждому этапу конкурса, время ожидания зрителей скрасили танцевальные номера хореографических коллективов Дома детского творчества.

После подсчёта баллов победительницей конкурса «Мисс Колледж» торжественно была объявлена Анастасия Паутова. Приз зрительских симпатий получила Валентина Потапова.

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