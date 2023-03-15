ЕГЭ для взрослых: родители выпускников сдавали ЕГЭ по русскому языку

19:03, 15 марта 2023, ПАИ

Новоржевская средняя школа присоединилась к Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская».

Сегодня, 15 марта, родителям одиннадцатиклассников была предоставлена возможность поменяться местами с детьми и прочувствовать на себе процедуру Единого государственного экзамена от прохода в пункт проведения экзамена (ППЭ) до получения результатов. «Сдать ЕГЭ» изъявили желание несколько родителей. В акции также приняли участие заместитель главы администрации Новоржевского района по социальным вопросам Оксана Жлудова и главный редактор районной газеты Оксана Фёдорова.

Перед началом ЕГЭ консультант отдела образования администрации Новоржевского района (во время проведения ЕГЭ — руководитель ППЭ) Валентина Григорьева объяснила родителям цель акции.

«При подготовке к ЕГЭ важное значение имеют не только знания ребят, но и правильный психологический настрой, их уверенность в себе, а кто, как не родители, могут в нужный момент подбодрить и придать уверенность в своих силах? — сказала Валентина Ивановна. — Для этого родителям самим нужно знать, что же из себя представляет Единый государственный экзамен».

О важности правильного психологического настроя на экзамене говорила в своём выступлении замглавы администрации Оксана Жлудова. Также Валентина Григорьева рассказала родителям, как организован экзамен и сколько человек задействовано в его проведении. В ходе мероприятия участники познакомились со всеми этапами ЕГЭ, увидели, как проходит регистрация на экзамен, организуется рассадка участников в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ.

Елена Михайлова и Елена Герасимова, организаторы в аудитории, ознакомили родителей с инструкцией выполнения экзаменационной работы, показали, как печатаются КИМ (контрольно-измерительные материалы), объяснили, как заполнить бланк регистрации и бланки ответов. Участники экзамена выполнили задания сокращённого варианта ЕГЭ по русскому языку. На работу был отведён один час.

По завершении пробного экзамена Валентина Григорьева провела круглый стол, в ходе которого за чашкой чая рассказала об особенностях организации ЕГЭ в 2023 году, о тонкостях проведения экзамена, ограничениях и запретах, а эксперты — учителя русского языка Ирина Матвеева и Татьяна Ефимова — проверив правильность выполненных заданий, похвалили родителей и пожелали им и детям успехов на предстоящих экзаменах. Родители в свою очередь поделились впечатлениями об экзамене и всей процедуре, задали вопросы. «Нужное и полезное мероприятие!» — пришли они к общему мнению.

Отметим, что ЕГЭ для родителей будущих выпускников Новоржевской средней школы проводился уже в седьмой раз.