Летняя полевая археологическая школа будет работать в Новосокольниках

19:45, 15 марта 2023, ПАИ

С 14 июля по 8 августа в поселении Горожане вновь будет работать летняя полевая археологическая школа. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте».

Полевой сезон пройдёт при поддержке фонда «История Отечества». Это стало возможным по итогам конкурсного отбора.

14 марта в Доме Российского исторического общества состоялось заседание совета фонда, на котором были подведены итоги шести конкурсов проектов: по обеспечению участия молодёжи в археологических экспедициях, созданию историко-просветительского видеоконтента, поддержке выставочной и экспозиционной деятельности, изданию научных и научно-популярных трудов, проведению международных и всероссийских мероприятий и поддержке историко-просветительских онлайн-проектов.

Из 43 заявок на проведение археологических школ поддержано 16 проектов. Проект летней полевой археологической школы «Горожане-2023» оказался в их числе.