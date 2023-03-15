Автопробег «Огонь Памяти» пройдёт в Псковской области

21:16, 15 марта 2023, ПАИ

Автопробег «Огонь Памяти» пройдёт в Псковской области в честь 78-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает группа «Моя Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие пройдёт с 30 апреля по 5 мая и охватит Брестскую, Витебскую, Гродненскую и Минскую области Беларуси, а также Московскую, Псковскую, Смоленскую и Тверскую области России.

Протяжённость маршрута более 2,5 тысячи километров, участвовать в автопробеге планируют более 50 автомобилистов. В рамках пробега будет проведена эстафета Вечного огня по местам боевой славы, а также будут организованы встречи с ветеранами и местными жителями.