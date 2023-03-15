Учащиеся Себежской детской школы искусств выступили в СУВУ

22:14, 15 марта 2023, ПАИ

15 марта учащиеся ДШИ были приглашены в качестве артистов на торжественное мероприятие, посвящённое Году педагога и наставника, которое прошло в Себежском СУВУ, сообщает руководитель детской школы искусств Ольга Воробьёва.

Гости мероприятия — заместитель главы Себежского района Надежда Вахта, начальник отдела образования Сергей Везовитов, настоятель храма отец Василий, учитель русского языка и литературы Зоя Марченко — выступили с приветственными словами.

Зрителями были воспитанники и педагоги СУВУ. С яркими творческими номерами выступили ансамбль народных инструментов (руководитель — Дмитриев В. И.) и солист «Рассыпухи» Богдан Лось. В исполнении Владимира Дмитриева прозвучала авторская песня «Себежский вальс».