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Общество

В Острове активисты встретили бойцов СВО

Фото группы «МОЛОДЁЖНЫЙ ОТДЕЛ МБУК ЦК «Юбилейный» г. Остров»

Акции со встречей бойцов из зоны проведения СВО становятся доброй традицией в городе Острове, сообщает группа «МОЛОДЁЖНЫЙ ОТДЕЛ МБУК ЦК «Юбилейный» г. Остров» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня уже в третий раз представители администрации Островского района, активисты, специалисты центра добровольчества, волонтёры, сотрудники Росгвардии, учащиеся МБУ СШ № 7 им. В. Н. Пушкарева и проезжающие мимо горожане присоединились к встрече наших защитников.

Фото группы «МОЛОДЁЖНЫЙ ОТДЕЛ МБУК ЦК «Юбилейный» г. Остров»

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