В Острове активисты встретили бойцов СВО

22:40, 15 марта 2023, ПАИ

Акции со встречей бойцов из зоны проведения СВО становятся доброй традицией в городе Острове, сообщает группа «МОЛОДЁЖНЫЙ ОТДЕЛ МБУК ЦК «Юбилейный» г. Остров» в соцсети «ВКонтакте».

Сегодня уже в третий раз представители администрации Островского района, активисты, специалисты центра добровольчества, волонтёры, сотрудники Росгвардии, учащиеся МБУ СШ № 7 им. В. Н. Пушкарева и проезжающие мимо горожане присоединились к встрече наших защитников.