День подразделений экономической безопасности в системе МВД отмечается сегодня

08:30, 16 марта 2023, ПАИ

День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД отмечается 16 марта в России, пишет calend.ru.

Предшественником этой службы в советское время был знаменитый Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД № 0018 в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР.

В феврале 1992 года в составе МВД России было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), которое спустя пять лет было переименовано в ГУБЭП — Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями. В июне 2001 года оно вошло в состав Службы криминальной милиции МВД России, а через два года в структуре министерства начала действовать Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям.

В результате административной реформы она стала Департаментом экономической безопасности (ДЭБ).

В 2011 году указом президента России ДЭБ в связи с проводимой реформой МВД был переименован в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

