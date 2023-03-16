Российский суд впервые обязал Telegram-канал удалить порочащий репутацию человека пост

07:45, 16 марта 2023, ПАИ

Российский суд впервые обязал Telegram-канал удалить пост, порочащий честь и репутацию человека, пишет ТАСС.

Суд в Смоленской области обязал Telegram-канал о рекламе для блогеров удалить анонимный пост одного из пользователей с отзывом на рекламу, размещенную на ресурсах семейного блогера Валерии Маньковой.

В Telegram-канале публикуются отзывы на размещение рекламы на тех или иных платформах блогеров.

Как следует из материалов дела, в январе 2022 года там был размещен анонимный пост — отзыв на сотрудничество с блогером, которая пишет на темы семьи и воспитания детей.

Автор поста был крайне недоволен размещением рекламы на площадках женщины и несколько раз назвал ее мошенницей. Однако блогер не согласилась с этим и подала иск в суд.

