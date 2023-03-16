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Псковичи — о картинах Виктора Серенко: От картин исходит солнце

На этой неделе открылась выставка «Просто об обычном» петербургского художника Виктора Серенко. Об отзывах псковичей, количестве представленных работ и длительности выставки в эфире радиостанции «7 НЕБО» рассказала псковский искусствовед Ольга Кошелькова.

По словам Ольги, в этом году выставка вызвала большой интерес среди псковских профессионалов — побиты все рекорды посещений художниками Пскова. Посетители заявляют, что от картин Виктора исходит солнце.

В большом зале на территории 340 квадратных метров выставлено более 80 картин, а в малом зале с выставкой «Карелия» — около 70 работ автора.

Выставка продлится до 17 апреля. Вход бесплатный. 

Работы художника расположены в большом выставочном пространстве Псковского дома офицеров.

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