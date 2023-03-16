«Страна Героев» собирает заявки подростков на участие в лагерях

00:13, 16 марта 2023, ПАИ

Начался приём заявок на участие в бесплатных военно-исторических лагерях «Страна Героев» в 2023 году, сообщает группа «Военно-исторический лагерь «Страна Героев».

Ребята 12–17 лет Псковской области также могут принять участие в конкурсе и бесплатно поучаствовать в профильных сменах. Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо пройти регистрацию в личном кабинете на сайте странагероев.рф и выполнить несколько простых шагов:

заполнить личные данные;

выбрать лагерь, направление, смену;

загрузить необходимые документы (в раздел «Награды» необходимо добавить грамоты, если их нет, то мотивационное письмо);

подать заявку;

получить на электронную почту подтверждение подачи заявки.

Подробнее об участии можно узнать на сайте странагероев.рф.

Отметим, что каждый участник может подать заявку один раз: только в один лагерь и только на одно направление. Личный кабинет нужно создать новый, даже если у вас в прошлом году он был активен.