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Общество

Регионы России неэффективно потратили 400 млн рублей на благоустройство

Новые примеры нерационального расходования государственных средств, выделенных на объекты благоустройства, обнаружили в регионах эксперты Народного фронта. По одному из фактов уже начал проверку областной Следственный комитет, пишут «Известия».

Эксперты Народного фронта в этом году с общественным контролем посетили уже шесть регионов, проверяя благоустройство объектов, выполненных в 2020–2022 гг. с привлечением средств федеральных программ. Это парки, скверы и другие общественные территории.

Представители Народного фронта проверили около 30 объектов, и в большинстве из них зафиксированы проблемы с эффективностью расходов. Только на те проекты, которые эксперты озвучили в разговоре с «Известиями», было потрачено свыше 400 млн рублей.

Например, обнаружилось, что парк «Крымская горка» в Новохоперске Воронежской области, на благоустройство которого, по данным общественников, потратили не менее 59 млн рублей, значительно отличается от проекта на бумаге.

Жителям обещали пространство для занятий спортом и семейных прогулок с фуд-кортом, трассой для летнего тюбинга, велодорожкой, смотровой площадкой, арт-объектами, амфитеатром и искусственными водоемами.

Однако на месте эксперт обнаружила голые бордюрные плиты, обозначающие ступени. Между ними неравномерно насыпан песок с гранитным щебнем вместо асфальтового или плиточного покрытия.

Откосы отсутствовали, ливневки были смонтированы наспех. На детской площадке тоже насыпан щебень. Следственный комитет по Воронежской области по обращению Народного фронта начал в марте проверку состояния парка «Крымская горка» в Новохоперске.

«Хорошо, что нас услышал областной СК, плохо, что глава муниципалитета, выделивший несколько траншей на сомнительный проект, пока спокойно уволился и устроился на другую должность», — прокомментировала «Известиям» эксперт по ЖКХ Народного фронта Светлана Калинина.

По данным Народного фронта, проблемные объекты выявили также в Тверской, Костромской, Ивановской областях.

 

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