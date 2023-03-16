Псковские гимнастки стали призерами всероссийских соревнований

09:40, 16 марта 2023, ПАИ

Псковские гимнастки приняли участие во всероссийских соревнованиях «Рыцари аэробики» в Суздале с 13 по 15 марта. Турнир проводился среди спортсменов 6-11 лет. Об этом сообщается в группе спортивной школы «Бригантина» в соцсети «ВКонтакте».

Всего на соревнованиях выступили более 300 представителей 11 регионов России, в том числе приехали гимнастки из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

«Все шесть воспитанниц спортшколы «Бригантина» стали медалистами популярного среди гимнастов межрегионального турнира. Показали высокий уровень развития спортивной аэробики в Пскове», - отмечается в сообщении.

В возрастной категории 6-8 лет:

Соло девочки:

1 место – Виктория Зайцева

Трио:

1 место – Виктория Зайцева, Каролина Кабирова, Василиса Кабирова

2 место – Алиса Боровик, Татьяна Тебнева, Виктория Яковлева

В группах:

1 место – Виктория Зайцева, Виктория Яковлева, Алиса Боровик, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова.

«Несмотря на юный возраст, девочки уже имеют успешный опыт участия во всероссийских соревнованиях. Эта победа для них не первая. Так, в 2022 году Виктория Зайцева была также первой в Суздале», - добавили в спортивной школе.

К соревнованиям детей готовила мастер спорта России, тренер высшей квалификационной категории София Кусткова.