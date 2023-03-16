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Общество

На зарплату в конверте согласны 4 из 10 псковичей – опрос

Число псковичей, согласных на «черную» или «серую» зарплату, за год практически не изменилось, что свидетельствует о стабильной ситуации на рынке труда, сообщает сервис SuperJob.

Уровень толерантности соискателей к нарушениям трудового законодательства в части оплаты труда практически не меняется уже около года. На работу с «серой» или «черной» зарплатой сегодня согласились бы 42% псковичей, отказались бы 36%.

Трудиться, зная, что организация не платит необходимые страховые взносы, чаще готовы мужчины (48% против 36% среди женщин). Тех, кто готов мириться с «серыми» схемами оплаты, больше среди респондентов старше 45 лет (46%).

Чем выше уровень дохода горожан, тем меньше среди них согласных на зарплату в конверте (44% среди тех, кто получает до 50 тыс. руб. в месяц, и 31% среди зарабатывающих от 80 тыс. руб.).

Преимущества «белой» зарплаты очевидны: честная оплата больничных и отпускных, более высокий уровень пенсии. 7 из 10 горожан, получающих «черную» зарплату (73%), хотели бы, чтобы их доход стал «белым», при условии, что сумма заработка не уменьшится. Только 10% опрошенных не согласны переходить на полностью законные условия труда. Причины разные: «Тогда я перестану получать выплаты от государства»; «Серая зарплата все равно выше, так как все удержания будут за мой счет»; «Все равно до пенсии не дожить».

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