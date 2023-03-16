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Общество

Около 70 единиц медтехники приобретут в Псковской области по нацпроекту

68 единиц медицинской техники для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний будет приобретено по национальному проекту «Здравоохранение» в Псковской области в 2023 году. Нацпроект включает в себя девять федеральных проектов, которые будут реализованы на протяжении года, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Марины Гаращенко

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» запланировано приобретение 4287 единиц медицинского оборудования, 41 автомобиля, а также проведение монтажа 34 модульных ФАПов и ремонт 15 объектов. 

«Национальный проект «Здравоохранение» — один из ключевых в стране. Благодаря ему работа медиков становится эффективнее, их помощь доступнее, улучшается качество оказываемых услуг, а больницы и поликлиники оснащаются современным оборудованием», — отметила Марина Гаращенко.

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