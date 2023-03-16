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Культура

Картины псковского музея представлены на выставке в Петербурге

Два полотна из коллекции Псковского музея-заповедника Константина Коровина и Валентина Серова экспонируются в Санкт-Петербурге на выставке «Первая позиция: Русский балет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в музее.

На выставке можно увидеть почти 1000 предметов – не только артефакты из истории русского балета, но и различные художественные образы, эмоционально сближающие зрителя с миром балетного искусства.

Псковский музей-заповедник принял участие в этом выставочном проекте, представив два произведения эпохи Серебряного века из своего собрания, посвященные теме театра и балета.

Одна работа – это эскиз декорации к постановке «Лебединое озеро», созданный художником Константином Коровиным в 1912 году. Картина поступила из частного ленинградского собрания, от О. И. Рыбаковой, в 1973 году.

Эскиз декорации к постановке «Лебединое озеро». К.А. Коровин

«Особое значение стоит придать дарственной надписи, адресованной Петру Ивановичу Мельникову, которого с художником связывали дружеские отношения, – отметила хранитель экспозиции Картинной галереи Псковского музея-заповедника Мария Проценко. – Пётр Мельников долгое время был режиссером частной оперы, а затем петербургского Мариинского театра и московского Большого театра».

Эскиз декорации к постановке «Лебединое озеро» ранее экспонировался на персональной выставке К. А. Коровина в Музее академии художеств в 1961 году.

Вторая картина – «Принц из восточных сказок» – была создана Валентином Серовым в 1910 году. Лист принадлежит к числу подготовительных при работе над занавесом для балета «Шахерезада» Николая Андреевича Римского-Корсакова для Русского сезона в Париже. Эскизы и наброски к этому балету находятся в Государственной Третьяковской галерее.

«Принц из восточных сказок». В.А. Серов

«Изящная графическая работа создана художником в стиле персидской миниатюры и представляет юного принца в чалме и золотых одеждах на белой лошади на фоне гористого пейзажа под золотым небом», – рассказала Мария Проценко.

Работа поступила в Псковский музей из Ленинградского музейного фонда в 1921 году. Ранее она была представлена на выставке в Государственной Третьяковской галерее в 1958 году.

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