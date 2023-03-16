Патронажная соцслужба появится в Псковской области

16:01, 16 марта 2023, ПАИ

Проект по внедрению патронажной социальной службы планируют реализовать в Псковской области. Договоренность об этом была достигнута на рабочей встрече директора благотворительного Фонда помощи пожилым и инвалидам Елизаветы Олескиной с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала руководитель профильного комитета.

На встрече обсудили вопросы дальнейшего развития многолетнего сотрудничества, а также совершенствования социального обслуживания населения и различных видов помощи прежде всего малообеспеченным и одиноким пожилым людям.

«Сейчас по этому проекту мы находимся на первом этапе, будем заниматься подбором персонала, проводить обучение, будем выявлять людей, с которыми этот обученный персонал будет работать», - отметила Ольга Евстигнеева. По её словам, в рамках проекта планируется уделить внимание одиноким людям, жителям с невысоким доходом и тем, кто имеет ограничения по здоровью для самообслуживания.

Реализация совместного проекта в Пскове должна начаться уже в апреле текущего года. А в дальнейшем успешный опыт будет распространяться на другие муниципальные образования.

«Участники проекта - это те люди, которые действительно нуждаются в помощи, которые правда не справляются. Это делается для того, чтобы не отправлять человека в стационарное учреждение, чтобы человек большую часть своей жизни смог прожить дома, с тем, кто будет ему помогать», - подчеркнула руководитель профильного комитета.

Ольга Евстигнеева также обратила внимание на то, что Псковская область уже на протяжении длительного времени сотрудничает с фондом «Старость в радость» и реализует ряд программ на территории региона. «Фонд оказывает реальную помощь нашим пожилым гражданам, причем не только тем, которые живут дома, но и нашим стационарным учреждениям: домам-интернатам и психоневрологическим интернатам», – сказала руководитель комитета.

По ее словам, сейчас в регионе уже работают программы помощи. «Например, люди, которые получают инвалидность и живут дома, - им мы помогаем средствами реабилитации, пока они оформляют инвалидность, и продуктовую помощь тоже оказываем. В ряде проектов, в которых мы принимали участие, фонд помогал нам в обучении специалистов по различным программам».

Реализация нового проекта будет способствовать совершенствованию нормативной базы в части организации социального обслуживания и социальной помощи на основе адресности и проактивности предоставления услуг, добавила руководитель профильного комитета.