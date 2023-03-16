Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Патронажная соцслужба появится в Псковской области

Проект по внедрению патронажной социальной службы планируют реализовать в Псковской области. Договоренность об этом была достигнута на рабочей встрече директора благотворительного Фонда помощи пожилым и инвалидам Елизаветы Олескиной с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала руководитель профильного комитета.

Фото здесь и далее: Ольга Евстигнеева

На встрече обсудили вопросы дальнейшего развития многолетнего сотрудничества, а также совершенствования социального обслуживания населения и различных видов помощи прежде всего малообеспеченным и одиноким пожилым людям. 

«Сейчас по этому проекту мы находимся на первом этапе, будем заниматься подбором персонала, проводить обучение, будем выявлять людей, с которыми этот обученный персонал будет работать», - отметила Ольга Евстигнеева. По её словам, в рамках проекта планируется уделить внимание одиноким людям, жителям с невысоким доходом и тем, кто имеет ограничения по здоровью для самообслуживания. 

Реализация совместного проекта в Пскове должна начаться уже в апреле текущего года. А в дальнейшем успешный опыт будет распространяться на другие муниципальные образования.

«Участники проекта - это те люди, которые действительно нуждаются в помощи, которые правда не справляются. Это делается для того, чтобы не отправлять человека в стационарное учреждение, чтобы человек большую часть своей жизни смог прожить дома, с тем, кто будет ему помогать», - подчеркнула руководитель профильного комитета.

Ольга Евстигнеева также обратила внимание на то, что Псковская область уже на протяжении длительного времени сотрудничает с фондом «Старость в радость» и реализует ряд программ на территории региона. «Фонд оказывает реальную помощь нашим пожилым гражданам, причем не только тем, которые живут дома, но и нашим стационарным учреждениям: домам-интернатам и психоневрологическим интернатам», – сказала руководитель комитета. 

По ее словам, сейчас в регионе уже работают программы помощи. «Например, люди, которые получают инвалидность и живут дома, - им мы помогаем средствами реабилитации, пока они оформляют инвалидность, и продуктовую помощь тоже оказываем. В ряде проектов, в которых мы принимали участие, фонд помогал нам в обучении специалистов по различным программам».

Реализация нового проекта будет способствовать совершенствованию нормативной базы в части организации социального обслуживания и социальной помощи на основе адресности и проактивности предоставления услуг, добавила руководитель профильного комитета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 марта 2023

На службу в ОМОН приглашают жителей Псковской области
16 марта 2023

Патронажная соцслужба появится в Псковской области
16 марта 2023

Жители Пустошки могут купить лекарственные препараты в ФАПах
16 марта 2023

Центры обслуживания «Экопрома» изменили график работы в Псковской области
16 марта 2023

Туристический поток по России вырос на 8%
16 марта 2023

Андрей Ермаков: СВО - один из фундаментальных этапов новейшей истории
16 марта 2023

Участники учебного тура посетили музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово
16 марта 2023

Псковичи тратят на пиццу более полумиллиона рублей каждый день

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...