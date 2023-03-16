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Стрелковый турнир памяти снайпера Алии Молдагуловой пройдет в Пскове

Стрелковый турнир, а также другие тематические мероприятия памяти советского снайпера Алии Молдагуловой пройдут в Псковском областном стрелково-спортивном центре ДОСААФ России на улице Гоголя, 25а. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В тире расскажут о женщинах-снайперах Великой Отечественной войны, исполнят песни военных лет, покажут фрагмент спектакля «Жар-птица» и продемонстрируют театрализованное военно-прикладное упражнение «Штурмовая полоса». 

По итогам стрелкового турнира состоится награждение, а затем участников ждет чаепитие. 

Цель мероприятия - воспитание у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и истории государства.

Алия Молдагулова родилась в Казахстане, но перед Великой Отечественной войной жила и училась в Ленинграде. Пережила блокадную зиму 1941-1942 годов. В марте 1942 года ее эвакуировали в Ярославскую область. А в 1943 году, после окончания Центральной женской снайперской школы, 18-летняя девушка стала снайпером 4-го батальона 54-й отдельной стрелковой бригады (22-я армия, 2-й Прибалтийский фронт). В ходе боевых действий ей удалось уничтожить 78 солдат и офицеров противника.

Алия Молдагулова погибла в январе 1944 года в ожесточенном бою у деревни Казачиха в Новосокольническом районе во время проведения Ленинградско-Новгородской операции.

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