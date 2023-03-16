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Происшествия

Более 340 тысяч рублей перевели псковичи мошенникам

Более 340 тысяч рублей перевели мошенникам жители Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По имеющимся данным, в Пскове 15 марта пожилому жителю позвонили злоумышленники, которые представились сотрудниками службы социальной защиты и под предлогом выплаты денежной компенсации завладели его деньгами в сумме 40 тысяч рублей. А 14 марта псковичке позвонили мошенники, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и прибрали к рукам около 300 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимого расследования.

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