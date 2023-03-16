Псковский губернатор дал интервью для нового проекта Татьяны Поп

11:52, 16 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал интервью общественному деятелю, блогеру, журналисту, руководителю международного общественного движения «Внуки» Татьяне Поп. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Татьяна Поп работает над проектом, где будет показывать настоящую Россию и людей, которые живут в разных регионах нашей необъятной страны. И Псковская область будет первым регионом в этом цикле передач», - рассказал Михаил Ведерников.

«Поговорили о сегодняшней ситуации в мире, о спецоперации и о том, как изменилась наша область с начала СВО. Обязательно сообщу, когда программа выйдет в эфир», - добавил губернатор.