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Общество

Псковский губернатор дал интервью для нового проекта Татьяны Поп

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал интервью общественному деятелю, блогеру, журналисту, руководителю международного общественного движения «Внуки» Татьяне Поп. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Татьяна Поп работает над проектом, где будет показывать настоящую Россию и людей, которые живут в разных регионах нашей необъятной страны. И Псковская область будет первым регионом в этом цикле передач», - рассказал Михаил Ведерников. 

«Поговорили о сегодняшней ситуации в мире, о спецоперации и о том, как изменилась наша область с начала СВО. Обязательно сообщу, когда программа выйдет в эфир», - добавил губернатор.

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