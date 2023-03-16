Депутаты поздравили работников ЖКХ с наступающим профессиональным праздником

11:56, 16 марта 2023, ПАИ

Рабочее совещание с руководителями управляющих организаций Пскова состоялось в Псковской гордуме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Думы.

В нем также приняли участие председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин и другие депутаты ПГД, сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры.

В преддверии Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ Юрий Бурлин от имени депутатов ПГД поздравил сотрудников управления городского хозяйства и управляющих организаций с наступающим профессиональным праздником.

«Отрасль ЖКХ, несомненно, является одной из наиболее важных, сложных, требующих постоянного внимания сфер экономики. Работники коммунальной отрасли ежечасно обеспечивают жизнедеятельность нашего города на должном уровне, делают жизнь псковичей более уютной и комфортной», - подчеркнул он и пожелал всем счастья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов.

Кроме того, Юрий Бурлин вручил благодарственные письма председателя Псковской городской Думы заместителю начальника управления городского хозяйства Антону Ляугминасу и консультанту отдела инновационного развития УГХ администрации Пскова Екатерине Васильевой, а также сотрудникам Горводоканала и управляющих организаций города.