100 тысяч рублей заплатит военнослужащая из Пскова за езду в нетрезвом виде

12:54, 16 марта 2023, ПАИ

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащей, которая повторно села за руль в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Подсудимая свою вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.