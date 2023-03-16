Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медицинский автобус пустят по маршруту Себеж – Идрица – Великие Луки

Автобус по маршруту Себеж – Идрица – Великие Луки для бесплатного подвоза жителей района в больницы Великих Лук пустят еженедельно по четвергам с 23 марта. Об этом сообщил главный врач Себежской районной больницы Алексей Прокофьев, пишет газета «Призыв». 

Пользоваться автобусом смогут люди, направленные на госпитализацию, на приём к специалистам по направлению врачей районной больницы, а также родственники больных, находящихся на лечении в медицинских учреждениях Великих Лук.  

Предварительная запись по телефону 31001. Выезд из Себежа от парковки больницы в 6:30, из Идрицы – от поликлиники в 7:50. Автобус идет до улицы Больничной, дом 10 города Великие Луки. Отправление из Великих Лук в Себеж – в 15:00. 

Также Алексей Прокофьев рассказал, что в Себежской районной больнице открыт кабинет неотложной помощи, сотрудники которого обслуживают пациентов по вызову скорой помощи с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 до 15:00. В воскресенье – выходной. Медицинская помощь оказывается фельдшерами больницы по неотложным показаниям – высокая температура, отравление, острые заболевания сердца, сосудов, легких и прочее. Кабинет расположен в лечебном корпусе больницы на первом этаже, рядом с отделением приёмного покоя. Вызов неотложной помощи не заменяет выезд доктора на дом. Это дополнительная услуга. 

Алексей Прокофьев отметил, что в помещениях 14 ФАПов Себежского района ведётся продажа лекарственных препаратов для населения. По перечню медикаментов, утвержденных комитетом по здравоохранению Псковской области, перечисленных в прайсе, все желающие могут приобрести необходимое. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 марта 2023

Участники учебного тура посетили музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово
16 марта 2023

Псковичи тратят на пиццу более полумиллиона рублей каждый день
16 марта 2023

ВИДЕО Пентагон опубликовал видео инцидента с беспилотником и Су-27 над Чёрным морем
16 марта 2023

В Себеже удалось заснять вернувшихся с зимовки лебедей
16 марта 2023

Медицинский автобус пустят по маршруту Себеж – Идрица – Великие Луки
16 марта 2023

Сегодня подрядчик снимает защитный слой гидроизоляции Ольгинского моста
16 марта 2023

В Псковской области снимают проект, разоблачающий украинские фейки
16 марта 2023

До +6 градусов и дождь прогнозируют псковские синоптики 17 марта

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...