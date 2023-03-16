Медицинский автобус пустят по маршруту Себеж – Идрица – Великие Луки

13:04, 16 марта 2023, ПАИ

Автобус по маршруту Себеж – Идрица – Великие Луки для бесплатного подвоза жителей района в больницы Великих Лук пустят еженедельно по четвергам с 23 марта. Об этом сообщил главный врач Себежской районной больницы Алексей Прокофьев, пишет газета «Призыв».

Пользоваться автобусом смогут люди, направленные на госпитализацию, на приём к специалистам по направлению врачей районной больницы, а также родственники больных, находящихся на лечении в медицинских учреждениях Великих Лук.

Предварительная запись по телефону 31001. Выезд из Себежа от парковки больницы в 6:30, из Идрицы – от поликлиники в 7:50. Автобус идет до улицы Больничной, дом 10 города Великие Луки. Отправление из Великих Лук в Себеж – в 15:00.

Также Алексей Прокофьев рассказал, что в Себежской районной больнице открыт кабинет неотложной помощи, сотрудники которого обслуживают пациентов по вызову скорой помощи с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 до 15:00. В воскресенье – выходной. Медицинская помощь оказывается фельдшерами больницы по неотложным показаниям – высокая температура, отравление, острые заболевания сердца, сосудов, легких и прочее. Кабинет расположен в лечебном корпусе больницы на первом этаже, рядом с отделением приёмного покоя. Вызов неотложной помощи не заменяет выезд доктора на дом. Это дополнительная услуга.

Алексей Прокофьев отметил, что в помещениях 14 ФАПов Себежского района ведётся продажа лекарственных препаратов для населения. По перечню медикаментов, утвержденных комитетом по здравоохранению Псковской области, перечисленных в прайсе, все желающие могут приобрести необходимое.