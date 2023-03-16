В Себеже удалось заснять вернувшихся с зимовки лебедей

13:11, 16 марта 2023, ПАИ

Вернувшихся с зимовки лебедей удалось заснять в Себеже. Видеозаписью птиц поделился подписчик сообщества газеты «Призыв» в соцсети «ВКонтакте».

«Не дадим погибнуть!!! Покормите лебедей на площади, прошу...» - обратился к себежанам подписчик группы.

В комментариях отметили, что лучше всего кормить лебедей специальным кормом вместо хлеба. «Им можно давать комбикорм для домашней птицы. А чтобы «побаловать», можно накатать шарики из пшенички с овощами», - пояснила участница группы.

«Совсем ручные! Не забыли они Себеж, и Себеж их ждал», - написала другая подписчица.