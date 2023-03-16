ВИДЕО Пентагон опубликовал видео инцидента с беспилотником и Су-27 над Чёрным морем

13:14, 16 марта 2023, ПАИ

Пентагон опубликовал видео инцидента с упавшим в Чёрное море беспилотником Reaper и российским истребителем Су-27. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем.

«Примерно в 7:03 по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 нанес удар по винту (БПЛА) MQ-9», — говорилось в заявлении Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM).

В командовании уточнили, что дрон после столкновения упал в международные воды. Утверждается, что незадолго до этого Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры.