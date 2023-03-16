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Происшествия

Полиция Петербурга раскрыла произошедшее почти 20 лет назад в Пскове убийство

Убийство, совершенное в июле 2004 года в Пскове, раскрыла полиция Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В подъезде одного из домов на Народной улице в Пскове обнаружили труп 20-летнего жителя Курортного района Санкт-Петербурга. В крови молодого человека обнаружили алкоголь и значительное содержание синтетического наркотика метадона.

Спустя почти 19 лет сотрудники полиции получили оперативную информацию, что смерть от передозировки «синтетикой» была не случайной.

Сотрудники ведомства установили, что незадолго до трагедии у погибшего в собственности имелась двухкомнатная квартира на улице Инструментальщиков в городе Сестрорецке, где он проживал один. Близких родственников у него не было, однако он поддерживал связь со своим старым знакомым – жителем этого же города 1977 года рождения.

«Именно этот мужчина, как установили сыщики, пристрастил молодого человека к употреблению наркотиков», - отметили в ведомстве. Когда потерпевший уже полностью находился под влиянием запрещённых веществ и не осознавал происходящее, злоумышленник вместе со своим подельником 1968 года рождения обманом убедил его продать своё жильё.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

После того как квартиру по фиктивной сделке купли-продажи переоформили на подставных лиц, её уже бывшего хозяина под надуманным предлогом увезли в Псков. Там, зайдя в первый попавшийся подъезд многоэтажки, сообщники дали своей жертве смертельную дозу метадона, а затем перекрыли дыхательные пути, сымитировав смерть от передозировки.

Результаты оперативно-разыскных мероприятий сотрудников полиции передали в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Устанавливая местонахождение подозреваемых, полицейские выяснили, что старшего фигуранта ещё в 2012 году осудили на пожизненное заключение за совершение серии аналогичных преступлений. Его подельник, уже имевший девять судимостей, находится под стражей в следственном изоляторе за совершение изнасилования.

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