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Общество

Участники учебного тура посетили музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово

Участники учебного тура предпринимателей в сфере сельского туризма посетили музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово 15 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Целью поездки стало знакомство с единственным в России национальным туристическим маршрутом в сфере сельского туризма «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают», ключевым объектом которого является и Изборский музей-заповедник. 

Всего в рамках тура музей-усадьбу народа сето посетили 11 человек из разных уголков России. Среди них представители муниципальных администраций в сфере туризма и культуры Архангельской области, Республики Адыгеи, сельские предприниматели из Карелии, Белгородской, Московской и Ленинградской областей, а также сотрудники Центра аграрных исследований РАНХиГС.  

Хозяйка усадьбы познакомила гостей с бытом и обычаями народа сето, показала национальные костюмы, а в конце экскурсии накормила блюдами национальной кухни и напоила чаем.  

Также участники поездки посетили и музей-заповедник «Изборск». Они узнали о древнем городище, в котором правил князь Трувор, об истории крепости, возведенной на Жеравьей горе, о легендах, связанных со Словенским ключами, и о многом другом.  

Напомним, в 2022 году два туристических маршрута по Псковской области, «Александр Невский – имя России» и «С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают», получили статус национальных.  

«С грохотом по фермам, или Глаза страшатся, а руки делают» – сезонный маршрут, стартующий в древнем Изборске. Он позволяет отвлечься от городской суеты, прикоснуться к сельской жизни, посетить фермерские хозяйства, плантации малины и ежевики, прогуляться по яблоневым садам», - отметили в сообщении.  

В рамках маршрута можно познакомиться с историей льняного производства в Псковской области, с уникальными традициями и культурой местного народа сето, а также попробовать блюда по старинным рецептам: псковские кокоры, теплый сийр с тмином, тыквенный компот. 

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