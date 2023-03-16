Андрей Ермаков: СВО - один из фундаментальных этапов новейшей истории

14:24, 16 марта 2023, ПАИ

Одним из фундаментальных этапов новейшей истории назвал СВО врио председателя областного комитета по образованию Андрей Ермаков в беседе с корреспондентом ПАИ. Такое мнение он высказал, комментируя введение в школьную программу новых учебников истории с разделом о СВО для старших классов.

Он отметил, что ученикам крайне важно знать как историю становления своего государства, так и новейшую историю, а СВО - это «один из ее фундаментальных этапов».

«Все граждане России, в том числе и подрастающее поколение, должны знать доподлинно честную информацию, поэтому мы поддержим решение о введении данных учебников, так как ребята будут понимать объективную картину происходящего в настоящее время», - подчеркнул Андрей Ермаков.

По его словам, крайне важно, чтобы ребята черпали релевантную информацию из учебников и воспринимали их как правдивый источник информации, а не пытались найти сведения на недостоверных ресурсах.