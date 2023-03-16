Туристический поток по России вырос на 8%

14:43, 16 марта 2023, ПАИ

На 8 % увеличился туристический поток внутри России и составил около 63 миллионов человек по итогам 2022 года. Сравнение шло с показателями предыдущего года, сказал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко, который принял участие в международной выставке «Туризм и индустрия гостеприимства» в Москве, передает РИА ФАН.

«За 2022 год число граждан, которые воспользовались коллективными средствами размещения, выросло на 8 % и составило порядка 63 миллионов человек», — сказал Чернышенко.

Как отметил вице-премьер, правительство активно создает необходимые условия для путешествий по территории России. С этой целью реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее сообщалось, что Туристский информационный центр Псковской области признан лучшим в России.