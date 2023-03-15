Туристический центр Псковской области признан лучшим в России

13:48, 15 марта 2023, ПАИ

Туристский информационный центр (ТИЦ) Псковской области получил звание «Лучший ТИЦ 2022». Всего в конкурсе принимали участие 64 центра из 51 региона. Звание лучших получили лишь 10. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ТИЦ Псковской области.

Отметим, что подведение итогов прошло в рамках встречи ТИЦ на выставке «Интурмаркет» сегодня, 15 марта.

Ранее руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко рассказала корреспонденту Псковского агентства информации, что конкурс проводился в три этапа: народное голосование, независимая оценка качества оказания услуг и экспертная оценка.

Напомним, что по итогам первого тура - онлайн-голосования - ТИЦ Псковской области занял девятое место.