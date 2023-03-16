Житель Усвятского района угнал мотоцикл, чтобы купить алкоголь

15:14, 16 марта 2023, ПАИ

Житель Усвятского района решил воспользоваться чужим мотоциклом, чтобы побыстрее добраться до магазина за спиртными напитками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мотоцикл «ИЖ Планета» был угнан от дома в деревне Стеревнево. Вскоре сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался безработный 20-летний местный житель.

По версии следствия, подозреваемый после употребления алкоголя решил приобрести еще горячительных напитков. Для этого он угнал мотоцикл, на нем молодой человек собирался доехать до поселка Усвяты. Однако по дороге в баке мотоцикла кончился бензин. Угонщик бросил транспортное средство и скрылся.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Мотоцикл изъят. Проводится расследование.