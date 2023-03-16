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Культура

Юлия Пересильд сыграет Елизавету I в фильме «Императрицы»

Студия 1-2-3 Production объявила о старте съемок фильма «Императрицы», где актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд сыграет роль Елизаветы I.

Проект входит во франшизу «Петр I. Последний царь и первый император». Картина расскажет о первых императрицах Российской империи Екатерине I, Анне Иоанновне и Елизавете I. 

«Недавно я услышала любопытное сравнение: «Если рассматривать государство как поезд, а каждого правителя — как вагон, то Елизавета была бы вагоном-рестораном». По-моему, замечательный образ. Очень здорово, что с нами работают историки: мнения у всех разные, и это позволяет глубже передать характер моей героини. Сам ты столько информации никогда не найдешь», — приводит слова актрисы газета «Культура». 

Действие фильма происходит сразу после смерти Петра I. Фильм расскажет, как менялась империя со сменой монархов и какую цену пришлось заплатить Елизавете, чтобы взойти на трон. 

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