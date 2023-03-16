Юлия Пересильд сыграет Елизавету I в фильме «Императрицы»

14:54, 16 марта 2023, ПАИ

Студия 1-2-3 Production объявила о старте съемок фильма «Императрицы», где актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд сыграет роль Елизаветы I.

Проект входит во франшизу «Петр I. Последний царь и первый император». Картина расскажет о первых императрицах Российской империи Екатерине I, Анне Иоанновне и Елизавете I.

«Недавно я услышала любопытное сравнение: «Если рассматривать государство как поезд, а каждого правителя — как вагон, то Елизавета была бы вагоном-рестораном». По-моему, замечательный образ. Очень здорово, что с нами работают историки: мнения у всех разные, и это позволяет глубже передать характер моей героини. Сам ты столько информации никогда не найдешь», — приводит слова актрисы газета «Культура».

Действие фильма происходит сразу после смерти Петра I. Фильм расскажет, как менялась империя со сменой монархов и какую цену пришлось заплатить Елизавете, чтобы взойти на трон.