Псковичи участвуют во всероссийских соревнованиях по шахматам в Сочи

15:16, 16 марта 2023, ПАИ

Две команды из Псковской области принимают участие во всероссийских соревнованиях по шахматам среди детских домов и школ-интернатов в Сочи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Сегодня в Краснодарском крае стартовал турнир «Восхождение». От Псковской области на него отобрались команды Центра специального образования № 1 и Порховской специальной школы-интерната.

Как сообщает региональный центр шахматного образования и спорта, в первом туре псковские команды стали победителями.