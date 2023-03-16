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Спорт

Псковичи участвуют во всероссийских соревнованиях по шахматам в Сочи

Две команды из Псковской области принимают участие во всероссийских соревнованиях по шахматам среди детских домов и школ-интернатов в Сочи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный Telegram-канал Псковской области

Сегодня в Краснодарском крае стартовал турнир «Восхождение». От Псковской области на него отобрались команды Центра специального образования № 1 и Порховской специальной школы-интерната.

Как сообщает региональный центр шахматного образования и спорта, в первом туре псковские команды стали победителями.

 

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