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Общество

Псковичей приглашают на службу в подразделения Росгвардии

Отбор мужчин, прошедших военную службу по призыву, проводит Управление Росгвардии по Псковской области для комплектования должностей сержантов и солдат войсковой части в поселке Лебяжье Ленинградской области. Как сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства, предусмотрено заключение контрактов на срок от шести до 12 месяцев.

«Граждане, заключившие контракт, будут обеспечены денежным довольствием от 150 тысяч рублей в месяц. В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством РФ», - сообщила помощник начальника группы учета и комплектования штаба Управления Росгвардии по Псковской области Анна Титова.

Заключившие контракт получат льготные путевки в санатории и дома отдыха ВНГ России. Кроме того, их обеспечат бесплатным вещевым имуществом и медицинским обслуживанием.

Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Требования к кандидатам:
• Образование не ниже среднего (11 классов)
• Возраст до 35 лет
• Отсутствие судимости
• Годные по состоянию здоровья.

Управление Росгвардии гарантирует:
• Стабильную своевременную заработную плату от 25 тысяч рублей
• Право на пенсионное обеспечение при выслуге 20 лет
• Ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней
• Ежегодную материальную помощь в размере денежного содержания
• Процентную надбавку за выслугу лет до 40 %
• Надбавку за особые условия службы в размере 20 %
• Льготные путевки в санатории и дома отдыха ВНГ России и другие социальные гарантии
• Бесплатное медицинское обслуживание.

По всем вопросам заключения контракта для прохождения военной службы следует обращаться по адресу: Псков, улица Николая Васильева, дом 77 или по телефону 8 (8112) 73-43-13.

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