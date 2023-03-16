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Общество

На службу в ОМОН приглашают жителей Псковской области

ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области приглашает жителей региона на службу. Им предлагают занять должности полицейского (бойца), полицейского (водителя), начальника медицинской части - врача, кинолога, механика-водителя БТР, наводчика БТР. Как сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства, отбор будет проходить среди граждан в возрасте до 40 лет, не судимых, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности сотрудника Росгвардии.

Заработная плата составит от 45 тысяч рублей. Кроме того, полагаются социальные гарантии, бесплатное обеспечение вещевым имуществом, медицинское обслуживаниее и ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 до 60 суток.

«Граждане, принятые на службу, застрахованы государством. Сотрудникам предоставляется компенсация за наём (поднаём) жилого помещения в размере фактических расходов», - отметил командир ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области Андрей Виноградов.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8(8112) 62-01-12.

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