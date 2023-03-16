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Общество

Госдума приняла закон об удвоении выплат семьям погибших на производстве

Госдума приняла закон об увеличении в два раза, до 2 миллионов рублей, страховой выплаты в случае смерти на производстве и наступления страхового случая на пленарном заседании 16 марта.  

При рассмотрении во втором чтении была принята поправка, в соответствии с которой период пребывания в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач ВС РФ, будет засчитываться в страховой стаж. 

«Законопроектом предусматривается увеличение размера единовременной страховой выплаты лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае смерти застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием… Предлагается установить единовременную страховую выплату в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая в размере 2 миллионов рублей», - сказано в пояснительной записке, передает РИА Новости.  

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