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Спорт

В Псковской области завершились соревнования зимнего фестиваля ГТО

Межмуниципальные соревнования областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения завершились в Псковской области. Об этом сообщается в группе Центра спортивной подготовки Псковской области в соцсети «ВКонтакте».  

Соревнования проходили 14 марта в городе Печоры, а также 15 марта в городе Новосокольники.  

В межмуниципальном этапе фестиваля в городе Печоры приняли участие девять команд, 44 человека. Победителем стала команда Порховского района (1631 очко), второе место заняла команда Псковского района (1526 очков), третье место – команда Печорского района (1499 очков), четвертое - команда Палкинского района (1377 очков), пятое – команда Дедовичского района (1375 очков).

Победителем фестиваля в городе Новосокольники, который собрал 55 человек в составе 11 команд, стала команда Великолукского района (1406 очков), на втором месте оказалась команда Бежаницкого района (1383 очка), на третьем – команда Опочецкого района (1363 очка), на четвертом - команда Новосокольнического района (1348 очков), на пятом - команда Пустошкинского района (1316 очков).

По итогам межмуниципальных этапов в финал прошли команды, занявшие 1-5 места, а также команды города Пскова и города Великие Луки. Соревнования состоятся 21 марта в Порхове. 

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