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Общество

В Псковской области продолжится ремонт дорог к медучреждениям

Работы по ремонту автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям, в Псковской области продолжат в 2023 году. Специалисты приведут к нормативу четыре участка улично-дорожной сети. Это позволит улучшить доступность объектов здравоохранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

«При реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» особое внимание уделяется маршрутам, ведущим к социально значимым объектам: районным больницам, поликлиникам, фельдшерско-аккушерским пунктам», - отметили в комитете. 

Так, в этом году продолжат работы на автомобильной дороге Пушкинские Горы - Локня, ведущей к Новоржевской центральной районной больнице, а также к ФАПу, расположенному в деревне Фишнево Бежаницкого района. Специалисты приведут в порядок еще три участка трассы.

В Пушкиногорском районе продолжится ремонт автодороги Новгородка - Пушкинские Горы. К нормативу приведут участок протяженностью более 12 километров. Трасса проходит через населенные пункты Новгородка, Рубилово и Пустынька, где расположены модульные ФАПы.

Качественное дорожное покрытие появится и на автомобильной дороге Дедовичи - Дно - Костыжицы в Дновском районе. Участок с 44-го километра по 64-й километр, ремонтируемый в этом году, обеспечит подъезд к фельдшерско-акушерскому пункту, расположенному в деревне Юрково.

Будет продолжен и завершен ремонт автомобильной дороги граница с Эстонской Республикой - Печоры - Изборск. Участок с нулевого по 4-й километр проходит через районный центр г. Печоры, а также является подъездом к Печорской ЦРБ.

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