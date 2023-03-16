ПсковГУ выиграл спартакиаду по настольному теннису
Финальные соревнования Четырнадцатой Областной спартакиады вузов по настольному теннису прошли в ПсковГУ 16 марта. В спортивном мероприятии приняли участие пять команд. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки региона.
Места распределились следующим образом:
1 место – Псковский государственный университет
2 место – Великолукская государственная академия физической культуры и спорта
3 место – ВФ Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения
4 место – Великолукская государственная сельскохозяйственная академия
5 место – ПФ Академии ФСИН России
Следующий вид спартакиады – соревнования по баскетболу, которые пройдут в городе Великие Луки 29 марта.
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