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Спорт

ПсковГУ выиграл спартакиаду по настольному теннису

Финальные соревнования Четырнадцатой Областной спартакиады вузов по настольному теннису прошли в ПсковГУ 16 марта. В спортивном мероприятии приняли участие пять команд. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Места распределились следующим образом:

1 место – Псковский государственный университет

2 место – Великолукская государственная академия физической культуры и спорта

3 место – ВФ Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения

4 место – Великолукская государственная сельскохозяйственная академия

5 место – ПФ Академии ФСИН России

Следующий вид спартакиады – соревнования по баскетболу, которые пройдут в городе Великие Луки 29 марта.

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