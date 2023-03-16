ПсковГУ выиграл спартакиаду по настольному теннису

17:30, 16 марта 2023, ПАИ

Финальные соревнования Четырнадцатой Областной спартакиады вузов по настольному теннису прошли в ПсковГУ 16 марта. В спортивном мероприятии приняли участие пять команд. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

Места распределились следующим образом:

1 место – Псковский государственный университет

2 место – Великолукская государственная академия физической культуры и спорта

3 место – ВФ Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения

4 место – Великолукская государственная сельскохозяйственная академия

5 место – ПФ Академии ФСИН России

Следующий вид спартакиады – соревнования по баскетболу, которые пройдут в городе Великие Луки 29 марта.