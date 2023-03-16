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Общество

Этап чемпионатного движения по профмастерству пройдет в Псковской области

Региональный этап мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству пройдет в Псковской области с 5 по 13 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участие в чемпионате примут свыше 200 конкурсантов — 150 студентов среднего профессионального образования и 55 школьников. Они посоревнуются в мастерстве владения перспективными компетенциями, востребованным на рынке труда в России. Всего - более 30 профессиональных направлений. Региональным оператором определен Псковский агротехнический колледж.

«Сейчас, когда наша область развивает и инвестиционные проекты, и новые производственные площадки, нам как никогда нужны молодые высококвалифицированные кадры, способные работать в соответствии с современными высокими стандартами. Хочу отметить, что к чемпионатному движению профессионального мастерства присоединяется и наш совсем юный «кадровый резерв» — школьники, и надеюсь, что эта инициатива будет развиваться и дальше», - отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова: 

«Участие в чемпионатном движении дает возможность продемонстрировать свои профессиональные навыки, сравнить свой уровень подготовки с другими участниками, дает возможность познакомиться с новыми идеями, с лучшими представителями в своей профессии, дает возможность развития каждого как профессионала», - поделился впечатлениями победитель регионального этапа прошлого года по компетенции «Поварское дело» Владислав Павлов.

В июне-июле победители региональных чемпионатов встретятся в отборочном этапе, где будут определены финалисты. Финал чемпионата высоких технологий пройдет с 11 по 15 сентября в Великом Новгороде. На этом этапе будут выявлены сильнейшие по восьми новым и перспективным компетенциям. Финал по наиболее массовым и востребованным компетенциям состоится в рамках всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

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