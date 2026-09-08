Россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка на счёт в другом

08:21, 08 сентября 2026, ПАИ

С 1 октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка и зачислять их на свой счет в другом с помощью системы быстрых платежей (СБП). При этом на такие операции будут действовать лимиты в 25 тыс., 50 тыс. и 200 тыс. рублей, рассказала «Газете.Ru» заместитель коммерческого директора финтех-компании Paygine Алина Мороз.

Новый сервис будет добровольным. Поэтому отказ в проведении операции в первые месяцы его работы может означать, что один из банков еще не подключился к системе, а не то, что клиент превысил установленный лимит.

При этом внесение наличных через чужой банкомат не считается переводом между собственными счетами. Поэтому бесплатные лимиты СБП на такую операцию не распространяются – комиссию, по словам эксперта, могут установить как банк, принимающий наличные, так и банк, в котором открыт счет.

Лимит будет рассчитываться для клиента в целом, а не отдельно по каждому банку. Это необходимо, чтобы ограничение нельзя было обойти, используя несколько банкоматов.

Контролировать лимиты централизованно будет операционный и платежный клиринговый центр СБП. Перед приемом купюр банкомат направит запрос в систему, которая проверит доступный лимит клиента. Если сумма окажется выше разрешенной, операция будет остановлена до внесения наличных.

При этом клиент сможет внести сумму меньше установленного ограничения. Например, если из доступного лимита осталось 10 тыс. рублей, провести операцию на эту сумму будет возможно, а попытка внести 25 тыс. рублей будет отклонена. Когда лимит восстановится, зависит от методики конкретного банка: это могут быть скользящие 24 часа или календарные сутки.

Ограничения связаны с особенностями операций с наличными. При пополнении через банкомат другого банка деньги фактически вводятся в банковскую систему извне, а банк, которому принадлежит банкомат, не является банком клиента и не располагает его обычной историей операций. Поэтому требования к таким операциям будут более жесткими.

На обычные безналичные платежи, переводы и выплаты эти ограничения распространяться не будут.

Если операция не проходит, эксперт советует сначала проверить, подключен ли нужный сервис у обоих банков. В первые месяцы это может быть одной из основных причин отказа. После этого следует проверить доступный лимит и убедиться, что деньги зачисляются именно на собственный счет.

Отказ должен произойти до приема наличных банкоматом. Если устройство уже приняло деньги, но они не поступили на счет, необходимо сохранить чек и обратиться в банк, который принимал наличные.