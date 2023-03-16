Директор Пушкинского заповедника рассказал в Вологде о музейных программах

18:00, 16 марта 2023, ПАИ

Уже действующие программы и новые задумки, призванные привлечь новых посетителей в Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», презентовал руководитель Пушкинского заповедника Георгий Василевич в Вологде 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Его выступление «Туристское продвижение Пушкинского заповедника, или Пробуждение «охоты к перемене мест» было сделано в ходе работы проектно-аналитической сессии в рамках всероссийского проекта «Музейные маршруты России», участниками которой стали работники музеев, специалисты туристической отрасли страны.

Георгий Василевич рассказал представительному собранию о различных по темам, формату и организационному статусу фестивалях, которые проходят в «Михайловском», об отдельных музейных программах. Особо он остановился на литературных играх и квестах, которые практикуют или предполагают практиковать в музее, ориентируясь на молодых посетителей, но и не только на них.

Коснулся Георгий Василевич и тематических экскурсий, в том числе с рассказами о флоре и фауне заповедных мест, а также мастер-классов для желающих освоить азы крестьянских ремёсел, бытовавших в псковских пушкинских местах издавна. Среди направлений работы со студентами и школьниками — соревнования молодых дизайнеров, поддержка юношей и девушек, которые создают авторские экскурсии для сверстников, и многое другое.

В числе вопросов, которые музей обсуждает с профессионалами в разных отраслях, — расширение ассортимента сувенирной продукции вплоть до пока отдалённой мечты о «музейной парфюмерии», основанной на использовании душистых и пряных трав, произрастающих на территории «Михайловского».

Георгий Василевич отметил, что более трети туристов, побывавших в «Михайловском», возвращаются сюда снова и снова. Такой результат достигается не только за счёт разнообразия и постоянного обновления линейки музейных продуктов, таких как тематические экскурсии, просветительские и рекреационные программы, организация культурных событий и прочее, но и благодаря традиции самого широкого вовлечения гостей в повседневную жизнь заповедного места.