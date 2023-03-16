Больницы Великих Лук нуждаются в медработниках разных профилей

18:16, 16 марта 2023, ПАИ

В Великих Луках улучшилось качество проводимой в больнице диагностики, сообщает информационный портал Luki-News.

Заместитель главного врача Великолукской межрайонной больницы по медико-санитарной помощи Аркадий Волков поделился тем, как обстоят дела в больницах Великих Лук. Он отметил, что в данный момент больницам необходимы медицинские работники разных уровней подготовки.

«Мы нуждаемся как в среднем медицинском персонале, так и во врачах, но отмечу, что кадровая работа ведётся на постоянной основе», — уточняет Аркадий Волков.

Улучшаются условия работы для медперсонала. «Благодаря полученной аппаратуре увеличились количество и качество проводимой диагностики, потому что цифровая аппаратура имеет намного больше возможностей», — сообщает заместитель главврача.

В связи с приобретением оборудования самыми востребованными платными процедурами среди великолучан стали рентген, КТ, МРТ и различные медицинские комиссии. Но, несмотря на это, беременные женщины получают все необходимые услуги бесплатно.

«Приоритет охраны семьи и детей в нашем государстве стоит на первом месте, поэтому даже разговора не идёт о том, что беременным девушкам надо что-то платно делать. Все необходимые процедуры делаются на бесплатной основе», — подчеркнул Аркадий Волков.

Если говорить о коронавирусе, то благодаря вакцинации заболеваемость ковидом спала. По словам заместителя главврача по медико-санитарной работе, люди активно записываются на эту процедуру.

Отметим также, что летом 2023 года планируется провести ремонтные работы в поликлинике № 3.