Три учебных заведения отремонтированы в Великих Луках

18:44, 16 марта 2023, ПАИ

В Великих Луках в 2022 году капитально отремонтировали три школы — школы № 1 и 17 и педагогический лицей. Об этом сообщает глава города Великие Луки Николай Козловский в своём Telegram-канале.

«За последние годы в сфере образования города Великие Луки ведутся глобальные работы — ремонты, строительство, реконструкции. Мир меняется ежедневно, и ребёнок должен расти в современных условиях», — уточняет глава города.