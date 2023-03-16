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Общество

Три учебных заведения отремонтированы в Великих Луках

В Великих Луках в 2022 году капитально отремонтировали три школы — школы № 1 и 17 и педагогический лицей. Об этом сообщает глава города Великие Луки Николай Козловский в своём Telegram-канале. 

«За последние годы в сфере образования города Великие Луки ведутся глобальные работы — ремонты, строительство, реконструкции. Мир меняется ежедневно, и ребёнок должен расти в современных условиях», — уточняет глава города. 

  • Строительство и ремонт в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал Николай Козловский
  • Строительство и ремонт в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал Николай Козловский
  • Строительство и ремонт в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал Николай Козловский
  • Строительство и ремонт в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал Николай Козловский
  • Строительство и ремонт в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал Николай Козловский
  • Строительство и ремонт в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал Николай Козловский
  • Строительство и ремонт в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал Николай Козловский
  • Строительство и ремонт в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал Николай Козловский
  • Строительство и ремонт в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал Николай Козловский

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